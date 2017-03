Modeketen & Other stories gaat een collectie ontwerpen met kunstenaar Hrafnhildur Arnardóttir, beter bekend als Shoplifter. Wat we kunnen verwachten? Een hoop kleur en vrolijke printjes.

Arnardóttir komt uit IJsland maar woont momenteel in New York. Ze staat bekend om haar werk met synthetisch en menselijk haar. In haar collectie samen met & Other Stories zal een hoop kleur, gekke printjes en fluffy smileys te zien zijn.

De collectie ligt momenteel in de winkel.