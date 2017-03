Raad voor Cultuur wil geld naar nieuwe genres

Dertien culturele instellingen die een plek bieden aan vernieuwende genres krijgen als het aan de Raad voor Cultuur ligt een eenmalige subsidie. De raad heeft minister Jet Bussemaker (OCW) geadviseerd in totaal een miljoen euro te verdelen, variërend van 50.000 tot ruim 100.000 euro.

Het gaat om DOX, Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee, Noorderlicht, BioArt Laboraties, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Textielmuseum | Textiellab, Het Nationaal Jeugdorkest en Jeugdorkest Nederland, Crossing Border, El Hizjra en literaire tijdschriften als ‘De Gids’ en ‘Boekie Boekie’.

Deze instellingen hebben volgens de raad oog voor jongere generaties, cultureel diverse makers of een ander publiek. Dat is nodig, zo meent het adviesorgaan, omdat de huidige cultuursector geen afspiegeling is van de veranderende bevolkingssamenstelling. ,,Instellingen met een vernieuwend, niet-westers aanbod en nieuwe publieksgroepen zijn nog te weinig zichtbaar. Bovendien weten zij minder goed de weg naar de subsidiekanalen te vinden.”