Topkok Sergio Herman herdenkt overleden zoontje op Instagram

Topkok Sergio Herman en foodblogger Ellemieke Vermolen gaan een verdrietige tijd door. Het stel verloor vorige week hun derde kindje vlak voor de geboorte. Sergio herdenkt zijn overleden zoontje op Instagram.

De topkok plaatste een foto waarop negentien ballonnen te zien zijn die de lucht ingaan. Daarbij schreef hij de volgende emotionele tekst: “Negentien ballonnen gingen gisteren, tijdens de enigste zonnestraal die dag, de lucht in! Een prachtig en zeer droevig en ondraaglijk moment… het meest vreselijke uit mijn leven. Iets wat een groot litteken gaat achterlaten voor de rest van ons leven! Onze lieve Josha is er niet meer!”

Vervolgens bedankt hij iedereen die hem in deze moeilijke tijd steunt, en in het bijzonder zijn vrouw: “Merci voor de ontelbare steunbetuigingen van naaste vrienden, collega’s, medewerkers, familie en onbekenden! Maar mijn grootste diepste respect en liefde gaat uit naar mijn vrouw @ellemieke_vermolen, die zoveel heeft afgezien, maar ook zo sterk en krachtig is! Love you, schat! Zo super veel respect en liefde voor je! Ook namens mijn lieve kinderen Noah, Zenna, Boy en Moon Herman #loveyouall #keepthefaith #togetherwearestrong.”