Een kijkje achter de schermen bij Zondag met Lubach

DYTG Industry, hét zakelijke online-video-event van Nederland, vond afgelopen week voor de vierde keer plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit keer was het thema leaving a legacy, met andere woorden: waarom doe je de dingen die je doet en wat wil je nalaten? De dag was gevuld met YouTubers, vloggers en mensen uit het bedrijfsleven, én met Arjen Lubach, die de dag mocht openen. “Je moet on top of the game blijven, snappen voor wie je het maakt, bij blijven en jezelf blijven ontwikkelen.”

Televisiemaker, presentator en alleskunner Arjen werd tijdens het evenement geïnterviewd door Bram Koster van Marketingfacts, waarbij Arjen het hemd van het lijf werd gevraagd. Sinds zijn YouTube-filmpje ‘America first, Netherlands second’ is Arjen niet langer alleen in Nederland toonaangevend op het gebied televisie en YouTube, maar is hij bekend tot ver over de oceaan. Hij wilde eigenlijk advocaat, jurist of diplomaat worden, maar zijn leven kreeg tóch een andere wending.

Bij zijn razend populaire programma ‘Zondag met Lubach’ komt veel kijken. “Van woensdagochtend tot zondagavond zijn we aan het werk voor een aflevering. Woensdagochtend komen we samen, de schrijvers en de redactie, en dan heeft iedereen een paar ideetjes. Langzaam voelen we wat er nodig is voor een goede aflevering en in de middag wordt de show in potlood op papier gezet. De dagen erna werken we het uit en wordt het team ook steeds groter. Zaterdag hebben we een doorloop, dan veranderen we nog dingen, zondag repeteren we, vervolgens is er weer een doorloop en worden er nog teksten herschreven, en dan nemen we de show op. We starten woensdag met acht mensen en op zondag zijn dit er veertig. Ik heb veel bekenden in mijn team, zoals mijn eigen vriendin, vrienden, familie en collega’s van vroeger. Bij mij loopt altijd alles door elkaar en dat werkt. Mijn vriendin Martine is de artdirector en zij vlogt ook over wat er achter de schermen gebeurt. Voor mij werkt het goed zo.”

Sinds het filmpje ‘America first, Netherlands second’ zijn Arjen en zijn programma nog populairder dan voorheen. Had de redactie meteen door dat ze goud in handen hadden? “ Nee, dat hadden we niet door. We vonden het een goed idee, maar niemand had meteen zoiets van ‘dit gaat scoren’, ook niet vanuit het publiek op de dag zelf. Dat kwam pas de dag erna. Het overviel ons ook een beetje. Opeens belt BBC News, CNN en de Washington Post en toen kwamen na elf dagen al die andere landen. Het is behoorlijk uit de hand gelopen en dit was nooit gebeurd zonder YouTube.”

“Het is onzin om YouTube te negeren, dan mis je de boot”

Arjen gaf al ruim een half jaar geleden, tijdens zijn optreden bij ‘Zomergasten’ aan dat YouTube tv aan het kapot maken is en dat niemand dat in de televisiewereld lijkt door te hebben. En dat merkt hij nog steeds: “Er zijn al langer afdelingen in paniek, maar het is wel zo dat het bij sommige mensen heel laat binnenkomt. Ik heb vrijwel direct bij de VPRO afgedwongen dat ik ook fragmenten van Zondag met Lubach op YouTube wilde laten zien. Er is een groep mensen die geen tv meer kijkt, met name jonge mensen van 15 jaar en ouder. Ik heb gezegd: ‘YouTube hoort er bij en het is onzin om YouTube te negeren, want dan mis je de boot’. We zijn dus meteen korte fragmenten gaan laten zien die ideaal zijn voor YouTube. We zetten inmiddels alles online, alleen de intro en het einde niet. Maar weet je wat er nu gebeurt? Diezelfde jongeren zitten op zondagavond lineair met het gezin naar Lubach te kijken.”

En wat vindt Arjen belangrijker, kijkcijfers of views? “Je moet je op de inhoud richten, en daarop vertrouwen, dan volgen de kijkcijfers vanzelf. Natuurlijk is het leuk om 1,3 miljoen kijkers te hebben, maar je moet iedere keer wel weer een gaaf programma maken dat mensen volgende week weer willen kijken.”

Arjen zijn legacy

Tot slot: welke legacy wil Arjen nalaten met wat hij aan doen is? ”Dat er nu 13-jarigen zijn die over de staatssecretaris van financiën praten door onze kamergotchi-app, dat zegt iets, daar doe ik het voor. Het bereiken van mensen, in dit geval jongeren, die nul interesse hebben in bepaalde onderwerpen, maar hier nu wel over praten, daar wil ik mee doorgaan. Je moet on top of the game blijven, snappen voor wie je het maakt, bij blijven en jezelf blijven ontwikkelen.”