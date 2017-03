Trump woedend over video van Snoop Dogg

President Trump vindt dat Snoop Dogg de gevangenis in moet. In zijn jongste muziekvideo Lavender schiet de rapper op een clown die behoorlijk aan Trump doet denken. Uit de loop van zijn pistool komt een vlaggetje met de tekst ‘bang’ tevoorschijn. Het geluid van een echt schot is te horen.

In een Tweet vraagt Trump zijn lezers of ze zich kunnen voorstellen hoe groot de consternatie zou zijn geweest als Snoop Dogg eertijds in een video op president Obama had geschoten. ‘Gevangenisstraf’, twittert de president boos. De Amerikaanse wet bepaalt dat dreigingen de president te doden of verwonden, strafbaar zijn. Een boete of maximaal vijf jaar cel hangt de dader boven het hoofd.

Trump kreeg steun van de Republikeinse senators Cruz en Rubio, die hij in de voorverkiezingen versloeg. De VS hebben al een treurige geschiedenis van pogingen en succesvolle aanslagen op de president, aldus Cruz. Trumps advocaat Michael Cohen vindt dat de rapper zich moet verontschuldigen. De 45-jarige Snoop Dogg (pseudoniem van Calvin Cordozar Broadus) heeft nog niet gereageerd.