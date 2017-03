Brimstone genomineerd voor Amerikaanse prijs

De Nederlandse western Brimstone is genomineerd voor een Amerikaanse filmprijs: de film van regisseur Martin Koolhoven maakt kans op de Political Film Society Award for human rights. De prijs wordt sinds 1987 toegekend door een Amerikaanse organisatie die het creëren van politiek bewustzijn door middel van films wil stimuleren.

Brimstone vertelt over een demonische priester (Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw (Dakota Fanning). Volgens de jury van de Political Film Society vertelt de film ,,over de machostroming in de Amerikaanse cultuur en politiek die toejuicht dat sommigen de regels mogen breken om dingen gedaan te krijgen. Veel kijkers zullen in het verhaal overeenkomsten met de opkomst en het presidentschap van Donald Trump herkennen.”

Regisseur Koolhoven is zeer verguld met de nominatie. ,,Ik heb deze film niet per se gemaakt om de wereld te veranderen”, zegt hij. ,,Maar ik heb het verhaal wel verteld met een bepaalde bedoeling. De reacties op de film zijn niet allemaal positief geweest; sommige mensen verweten me een sadistische gek te zijn. Het is wel mooi dat de Political Film Society het verhaal op een andere manier interpreteert.”