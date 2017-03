Meesterstuk Rodin onder de hamer in Parijs

Een recent herontdekt meesterstuk van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin gaat in mei onder de hamer in Parijs. Dat heeft het veilinghuis vrijdag bekendgemaakt. Het stuk, Andromeda, is gehouwen uit marmer en was ruim 130 jaar in bezit van een familie.

Rodin, die wereldwijde faam geniet vanwege zijn beelden De Denker en De Kus, had het beeldhouwwerk van de mythische Andromeda gegeven aan een vriend, een Chileense diplomaat die eind negentiende eeuw in Parijs woonde en werkte. ,,De familie die het als een cadeau van Rodin kreeg in 1888, heeft het van generatie op generatie doorgegeven en bewaard, tot 2017″, aldus veilingmeester Bruno Jaubert. Hij trof het stuk eind vorig jaar aan toen hij samen met een collega in Spanje onderzoek deed.

De verwachting is dat het beeldhouwwerk tussen de 800.000 en 1 miljoen euro opbrengt. Liefhebbers kunnen het stuk van 18 tot 28 maart bekijken bij het veilinghuis. Rodin overleed een eeuw geleden.