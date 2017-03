Man beschadigt schilderij in National Gallery

Een 63-jarige man heeft in de National Gallery in Londen een schilderij van de Engelse 18e eeuwse schilder Thomas Gainsborough bewerkt, waarschijnlijk met een schroevendraaier. Dat melden Britse media. Het kunstwerk liep twee krassen op maar het canvas bleef verder heel.

Het gaat om het schilderij The Morning Walk (De Ochtendwandeling) uit 1785. De man werd zaterdagmiddag kort na de aanval op het werk door personeel en bezoekers van de kunstinstelling in bedwang gehouden tot de politie kwam. Hij is zondag in staat van beschuldiging gesteld.