Sterren bedroefd om overlijden Chuck Berry

Internationaal is er met droefheid gereageerd op het overlijden van de Amerikaanse rock-‘n-roll-legende Chuck Berry, zaterdag op 90-jarige leeftijd.

Veel artiesten lieten op social media van zich horen. Zo schreven The Rolling Stones, voor wie Chuck Berry een groot inspirator was, op Twitter: ,,We zijn diep geraakt door het overlijden van Chuck Berry. Hij was een echte pionier voor rock-‘n-roll en van grote invloed.” Bruce Springsteen vulde aan met ,,Chuck Berry was de grootste rockartiest, -gitarist, en de meest pure rock-‘n-roll schrijver die ooit heeft geleefd.”

Rod Stewart twitterde: ,,Het begon allemaal met Chuck Berry. Hij inspireerde ons allen. Het eerste album dat ik kocht was Chucks ‘Live at the Tivoli’ en ik was voor altijd veranderd.”

Ook de Amerikaanse oud-president Bill Clinton liet van zich horen. Hij schreef dat ,,Chuck Berry’s leven een schat en triomf was. Hij zal nooit worden vergeten.”

Nadat alarm was geslagen troffen hulpverleners Chuck Berry bewusteloos aan in een huis in Missouri. Pogingen hem te reanimeren mislukten.

Hij gaf de rock-‘n-roll de vreugde en rebellie met nummers als Johnny B Goode, Sweet Little Sixteen en Roll Over Beethoven. Berry trad tijdens zijn loopbaan ook meerdere keren op in Nederland. Dat deed hij onder meer in 2008, tijdens een Europese tournee.