Dramaserie KLEM verkocht aan België

De tiendelige VARA-dramaserie KLEM is binnenkort ook te zien op de Belgische televisie. De Vlaamse omroep VRT heeft voor het eerst sinds lange tijd weer een Nederlandse serie aangekocht, liet de omroep maandag weten.

KLEM trekt in ons land wekelijks gemiddeld 1,6 miljoen kijkers. De serie, met in de hoofdrollen Barry Atsma, Jacob Derwig en Georgina Verbaan, krijgt dan ook een tweede seizoen. Dat is naar verwachting in het najaar van 2018 te zien. De VRT brengt de serie waarschijnlijk dit najaar op de buis.

KLEM gaat over de keurige weduwnaar Hugo (Barry Atsma), die een hoge baan heeft bij de Belastingdienst en een rustig leven leidt met zijn twee dochters. Dit verandert wanneer zijn jongste dochter hartsvriendinnen wordt met de dochter van de beruchte crimineel Marius (Jacob Derwig).