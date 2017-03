Jong danstalent naar Nationale Ballet

De zeventienjarige Italiaanse balletdanser Michele Esposito, die recent een zeer belangrijke dansprijs in Lausanne won, gaat vanaf augustus deel uitmaken van de Junior Company van Het Nationale Ballet. Volgens het gezelschap kon hij als winnaar van balletcompetitie Prix de Lausanne ,,kiezen uit tientallen contractaanbiedingen van de grote internationale balletgezelschappen.”

Esposito won in Lausanne niet alleen de hoofdprijs, een gouden medaille en een stipendium van 15.000 euro, maar hij bleek er ook de beste in twee van vier aparte categorieën.

Ernst Meisner, artistiek coördinator van de Junior Company, is blij met de aanwinst: ,,Michele heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een hele verfijnde techniek. Hij is een mooie, goed getrainde danser die goed kan draaien en goed kan springen, maar hij is ook al in staat om een verhaal te vertellen op het podium en dat is bijzonder. Hij heeft het potentieel om een grote danser te worden.”