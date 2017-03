Drake meldt zich ziek af bij volle Ziggo Dome

Hij was al een uur te laat en uiteindelijk kwam rapper Drake helemaal niet opdagen, maandag in de Ziggo Dome in Amsterdam. De zaal stond vol toen op het podium werd verteld dat de rapper ziek was en niet mocht optreden van de dokter. Op social media is er weinig begrip voor de zanger, en ook in de zaal klonk protest. Die liep daarna snel leeg.

De show zou om 21.00 uur beginnen, maar pas een uur later werd duidelijk dat de rapper helemaal niet meer zou komen. Volgens 3FM is hij geveld door een voedselvergiftiging.

Eerder al had Drake twee shows die hij in januari in de Ziggo Dome zou geven, ook al verplaatst, en wel naar deze week. Op Twitter lijkt Drake het bij zijn fans te hebben verprutst. Er is veel kritiek dat eerdere shows ook al niet doorgingen. Een kleine greep: ,,Het concert is verplaatst naar 1 april”; ,,Drake’n er maar niet op”; ,,We stonden wel keurig 22.30 uur volgens schema weer buiten #omdenken.”

Drake toert de wereld over met zijn Boy Meets World Tour.

Concertorganisator Mojo heeft later op de avond laten weten dat Drake ,,verschrikkelijk graag” wilde optreden maar helaas ziek is geworden. De show wordt verplaatst naar woensdag 29 maart en de gekochte kaarten zijn dan geldig. Het concert van dinsdag 28 maart gaat wel door, meldt Mojo.