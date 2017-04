Lange celstraf dreigt voor Turkse journalisten

Het Turks Openbaar Ministerie wil gevangenisstraffen tot 43 jaar eisen tegen journalisten die worden verdacht van steun aan een terroristische organisatie en van ,,,asymmetrische oorlogvoering” tegen president Erdogan. In de tenlastelegging die persbureau Reuters woensdag inzag, staat dat de oppositiekrant Cumhuriyet in feite was ,,overgenomen” door het netwerk van Fethullah Gülen.

Deze in de VS wonende geestelijke zou de kwade genius zijn achter de mislukte staatsgreep vorig jaar. Als reactie daarop voerde de regering-Erdogan een grootschalige zuivering door bij politie, leger, rechterlijke macht, onderwijs en media. Cumhuriyet, van oudsher de spreekbuis van het seculiere establishment, wordt beschuldigd van ,,separatistische manipulatie” in zijn artikelen.