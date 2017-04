Palmen met twee titels in Boeken Top10

AMSTERDAM – De Zonde van de vrouw van Connie Palmen staat ook deze week op de eerste plaats in de Boeken Top 10. In het Boekenweekessay onderzoekt Palmen wat er gebeurt als een vrouw zich niet aan voorgeschreven regels houdt. De schrijfster neemt hiervoor onder meer de levens van Marilyn Monroe, Marguerite Duras en Jane Bowles onder de loep. De Boekenweek, die vorige week plaastvond, had dit jaar als thema verboden vruchten.

Palmen staat ook met een ander boek, Jij zegt het, in de Top 10. Deze roman komt binnen op de tiende plek. Jij zegt het vertelt het verhaal van het schrijverskoppel Ted Hughes en Sylvia Plath vanuit het perspectief van Hughes, die terugkijkt op de zelfmoord van Plath in 1963.

In de lijst staat ook een andere nieuwe binnenkomer, De greppel van Herman Koch. De auteur van het Boekenweekgeschenk 2017 staat op de zevende plaats.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (1) Connie Palmen – De zonde van de vrouw

2 (4) Sonja Barend – Je ziet mij nooit meer terug

3 (2) David van Reybrouck & Mohamed Bachiri – Jihad van liefde

4 (3) Tommy Wieringa – De dood van Murat Idrissi

5 (5) Joris Luyendijk – Kunnen we praten

6 (6) Jussi Adler-Olsen – Selfies

7 (-) Herman Koch – De greppel

8 (9) Annejet van der Zijl – De Amerikaanse prinses

9 (8) Lars Kepler – Jager

10 (-) Connie Palmen – Jij zegt het