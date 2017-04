Paul Acket Award naar Donny McCaslin

Winnaar van de Paul Acket Award 2017 is saxofonist Donny McCaslin. North Sea Jazz reikt de prijs jaarlijks uit een een artiest die een bredere publieke erkenning verdient.

De jury vindt de Amerikaan (1966) een van de belangrijkste muzikanten van zijn generatie, die vorig jaar dankzij zijn samenwerking met David Bowie op zijn laatste album Blackstar in de spotlights kwam te staan. Hij begon in bands zoals onder meer Steps Ahead. Eind vorig jaar bracht McCaslin het album Beyond Now uit, een postuum eerbetoon aan Bowie.

McCaslin trad al met zijn kwartet in Amsterdam op. Deze zomer staat hij op het North Sea Jazz Festival, waar hij de prijs in ontvangst neemt.