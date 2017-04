Pijnstillers in huis Prince op naam vriend

In het huis van de Amerikaanse popster Prince, die vorig jaar plotseling overleed, is een flinke hoeveelheid pijnstillers gevonden. Het team dat onderzoek deed naar de doodsoorzaak kreeg te horen dat de artiest een geschiedenis had van verslaving, ,,waarschijnlijk een gevolg van misbruik van voorgeschreven medicijnen”. Dat blijkt uit documenten en medische attesten die maandag zijn gepubliceerd.

De rechercheurs troffen in verscheidene kamers van Paisley Park, waar Prince woonde en muziek opnam, pillen aan met op het etiket Watson 853. De werkzame bestanddelen daarvan zijn hydrocodon en acetaminofen (paracetamol). Er werden ook tal van potjes gevonden met sterke morfine-achtige drugs, voor een deel geleverd op doktersvoorschrift op naam van Kirk Johnson. Hij was jarenlang de vriend en begeleider van Prince.

Prince (57) werd op 21 april 2016 levenloos gevonden in een lift van zijn verblijf in de buurt van Minneapolis. De autopsie wees uit dat een zelf ingenomen overdosis van de pijnstiller fentanyl hem noodlottig is geworden.