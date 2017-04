Grootste ‘arcadehal’ van Benelux komt in Utrecht

Een bijkomend voordeel is dat er bij alle automaten punten te verdienen zijn, waarmee je een van de prijzen kunt bemachtigen. Hoe hoger je score tijdens de spelletjes, hoe meer punten je krijgt. “Elke speler krijgt een eigen pasje waarop hij of zij geld kan zetten, net als een chipknip. Daarmee kan je het spel starten”, legt eigenaar Roel Veltmeijer uit aan het AD Utrechts Nieuwsblad. “De punten worden op het persoonlijke pasje gespaard. Wie heel goed is en spaart, kan een iPhone 7 winnen.” Toch komt volgens Veltmeijer iedereen als belangrijkste voor het plezier en de ervaring.

Niet alleen fanatieke kids en lichtelijk gameverslaafde puberjongens zullen de gamehal vullen, maar ook datende jongeren zijn verrassend genoeg opkomende klanten voor Gamestate. “In andere vestigingen hebben we gezien dat de arcadehal ook veel wordt gebruikt door jongvolwassenen om te daten. In een bioscoop kijk je twee uur lang naar een scherm en kun je niks tegen elkaar zeggen en in een restaurant móet je twee uur lang tegen elkaar praten. Een arcadehal is the best of both worlds”, aldus Veltmeijer.

We hoeven niet lang meer te wachten, want aanstaande vrijdagavond vindt de officiële opening van Gamestate Utrecht plaats. En dit wordt er niet zomaar eentje: popster en huidig Idols-jurylid Eva Simons tovert de arcadehal om tot een groot feest. Vanaf dan is iedereen welkom om te komen spelen.