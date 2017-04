Koningsdag; van vrijmarkten tot dancefestivals

Nederland kleurt donderdag oranje, maar het volksfeest ter ere van Koningsdag begint op veel plaatsen al een dag eerder. Zo kunnen liefhebbers van snuisterijen woensdagavond al hun hart ophalen op de vrijmarkt in Utrecht, die ’s nachts doorgaat. Voor muziekliefhebbers is Den Haag al jaren een grote magneet. De binnenstad staat vol podia voor het gratis festival The Life I Live, de opvolger van de ‘Koninginnenach’.

Het evenement, genoemd naar een hit van de Haagse band Q65, duurt voor het eerst twee dagen en verandert de stad volgens de organisatie in een ,,vorstelijk muziekwalhalla’’. Zowel op Koningsdag als de avond ervoor treden zo’n vijftig artiesten op, waaronder Fresku & Mocromaniac, Kraak en Smaak, Indian Askin en Birth of Joy. Wie het rustiger aan wil doen, kan in een koetsje stappen of een rit maken met een historische tram.

Op Koningsdag gaat de meeste aandacht uit naar Tilburg, waar de koninklijke familie naartoe gaat. Maar Amsterdam trekt steevast de meeste bezoekers. Zowel in de binnenstad als daarbuiten zijn tal van feesten. Zo worden de pleinen rond het stadhuis omgetoverd tot evenemententerrein en gaan duizenden technofans naar het Olympisch Stadion voor het Nassau Festival.

Een van de grotere feesten is buiten het centrum: dancefestival Kingsland in de RAI heeft plaats voor 35.000 feestgangers. Top-dj’s als Tiësto, Martin Garrix en Don Diablo geven er acte de présence. Danceliefhebbers hebben sowieso een bijzonder ruime keuze op Koningsdag. Kingsland heeft dit jaar vijf edities, naast Amsterdam in Den Bosch, Maastricht, Groningen en Oldenzaal. De dj’s, onder wie ook Afrojack en Fedde Le Grand, doen meerdere steden aan.

Een van de grootste feesten op Koningsdag is dat van Radio 538 in Breda. Het festival op het Chasséveld heeft internationale artiesten als Gavin DeGraw en Dua Lipa en Nederlandse grootheden als Kensington en Di-rect op de affiche staan. Alle 40.000 kaarten zijn verkocht.

Om alles in goede banen te leiden worden in iedere stad die mensenmenigten verwacht zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. Gemeenten willen daar niet veel over kwijt.

Amsterdam wijst er in het algemeen op dat sinds 2013 al allerlei maatregelen zijn genomen. Sinds dat jaar geldt het dreigingsniveau als ‘substantieel’. ,,Aanslagen in het buitenland benadrukken de realiteit waar alle grote steden in Europa op dit moment mee te maken hebben’’, liet de gemeente weten. ,,Net als in de rest van Nederland geldt daarom al enige tijd extra waakzaamheid, onder meer bij grote evenementen.” Maar concrete dreigingen zijn niet bekend.