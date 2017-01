Gezond recept van de dag: tonijn cupcakes

Het nieuwe jaar is net afgetrapt; het moment dat velen goede voornemens hebben. Op het lijstje met wensen prijkt vaak: gezond eten. Om dit voornemen dit jaar wél vol te houden, helpen we jou op weg door tijdens de themaweek Gezond iedere dag een gezond én lekker recept te delen. Deze keer staat een overheerlijke tonijn cupcake op het menu.

Ingrediënten (voor zes cupcakes):

1 middelgrote rode ui, fijngesneden

1 teentje knoflook, uitgeperst

Scheut olijfolie

3 blikjes tonijn (twee op basis van olijfolie, een op basis van water)

Klein blikje tomatenpuree

2 eieren

Verse peterselie

Kruiden zoals peper en chili

Bereiding:

Fruit de ui en knoflook in een koekenpan en doe er de tonijn bij. Roer het geheel door elkaar op een laag vuur, en doe vervolgens de tomatenpuree en wat kruiden, zoals peper en chili, erbij voor wat extra pit. Als alles gemengd is, zet je het vuur uit en roer je er veel verse peterselie doorheen. Pak een ingevet cupcake blik en verdeel het tonijn mengsel over zes cupcake vormpjes. Klop de eieren los en giet het eimengsel over de tonijn. Zet de oven op 180 graden en laat de cupcakes in ongeveer 15 minuten goudbruin worden. Laat ze afkoelen, strooi er nog wat verse peterselie overheen en klaar zijn je cupcakes.; heerlijk met wat salade en komkommer erbij!