In de spotlight: Leonie de Jong van Grapefoodie

Voedingsdeskundige Leonie de Jong (41) uit Haarlem heeft altijd al een interesse gehad in gezondheid. Sinds maart 2016 heeft ze haar eigen praktijk Grapefoodie en biedt ze online cursussen aan op het gebied van voeding en gezondheid. “Je kan super gezond leven, maar als je stress hebt, wegen al die vitamines en mineralen niet op tegen de adrenaline die vrijkomt van de stress.”

“Mijn vader had vroeger reuma en was door de artsen opgegeven. Ze zeiden dat hij in een rolstoel zou eindigen. Toen kwam hij met een natuurarts in contact, die hem adviseerde om anders te gaan eten en zijn darmen te ontgiften. Door andere voedingskeuzes is hij van zijn reuma afgekomen en leeft hij nu klachtenvrij. Dat je met de juiste voeding jezelf kan genezen, heeft een enorme impact op mij gehad.”

Leonie kreeg op haar 31ste een zoontje. Vanaf zijn tweede jaar had hij last van eczeem, huilde veel, zag er wit uit en had kringen onder zijn ogen. Op advies van een orthomoleculair arts heeft Leonie zowel gluten als zuivel uit zijn dieet geschrapt. Hij werd hierdoor een heel ander kind. Hij straalde weer en had nergens meer last van. “Toen dacht ik: ik wil hier iets mee gaan doen, en na een aantal opleidingen ben ik voor mezelf begonnen.”

Darmklachten, hoofdpijn, moeheid, haaruitval, te weinig energie, vaginale schimmel of huidklachten. Mensen komen om verschillende redenen naar Leonie. Candida is een specialisatie van haar, nadat ze zelf een aantal jaren geleden deze schimmel had opgelopen. “Veel mensen weten niet dat ze candida hebben, terwijl ze allerlei vage klachten hebben, zoals een kalknagel. Candida zit in je darmen, dus het is iets wat je van binnenuit moet bestrijden.” Vanuit haar eigen ervaring heeft ze een online programma geschreven bestaande uit een specifiek dieet, waarbij mensen met candida na zes weken klachtenvrij zijn.

“Door stress komen mensen kilo’s aan”

“Het valt me op dat veel mensen het moeilijk vinden om de tijd te nemen om goed te koken, waardoor ze vrij beperkt eten. Snel een boterham met kaas voor ontbijt of lunch, en in de avond vaak een afhaalgerecht of kant-en-klaarmaaltijd. Veel mensen zeggen: waar haal ik de tijd vandaan? Maar het gaat om veranderingen in je levensstijl.” Ook merkt ze dat veel mensen gestrest zijn. Dit heeft impact op hun darmen. Zij slapen niet goed en komen letterlijk kilo’s aan van de stress.”

Leonie let erop dat haar cliënten voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgen, en laat ze een voedingsdagboek bijhouden. “Veel mensen missen omega 3, eten te weinig goede vetten en komen niet aan 250 gram groentes per dag. Je hoeft niet tot de avond te wachten met groentes eten, dit kan ook tijdens de lunch of het ontbijt. Maak bijvoorbeeld een grote pan groentesoep in het weekend. Ik kijk naar waar iemand is en hoe de desbetreffende persoon nu leeft, en van daaruit maken we samen een plan.”

En het resultaat? Volgens cliënten een goede nachtrust, veel meer energie, een uitgerust gevoel, beter en vaker naar de wc gaan, een stralende huid; eigenlijk alles verbetert. De impact van voeding is groot en cliënten merken binnen twee weken het verschil als ze anders gaan eten.