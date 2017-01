Gezond recept van de dag: Thaise kipcurry

Het nieuwe jaar is net afgetrapt; het moment dat velen goede voornemens hebben. Op het lijstje met wensen prijkt vaak: gezond eten. Om dit voornemen dit jaar wél vol te houden, helpen we jou op weg door tijdens de themaweek Gezond iedere dag een gezond én lekker recept te delen. Deze keer staat een overheerlijke Thaise kipcurry op het menu.

Ingrediënten (voor 2 personen):

Kleine zak gemengde Thaise/Chinese groente

Wat extra verse groente, bijvoorbeeld broccoli en/of snijbonen, klein gesneden

2 kipfilets in stukjes gesneden

2 uitgeperste teentjes knoflook

Scheut olijfolie

2 eetlepels rode curry paste (aanrader: Blue Elephant)

Blikje kokosmelk

Extra pakje kokosmelk (om het gerecht wat romiger te maken)

Verse koriander

Wat peper en chili om het eten extra op smaak te brengen

Witte basmati of pandanrijst

Bereidingswijze:

Doe wat olijfolie in een pan en roer hier twee eetlepels rode curry door. Voeg vervolgens de kip toe en de zak met gemengde Thaise/Chinese groente, de extra groentes en de knoflook. Roer alles even flink door en voeg dan het blikje en het pakje kokosmelk toe. Voeg wat extra kruiden naar wens toe en laat het geheel op een laag vuur pruttelen. Zorg ervoor dat de kokosmelk niet gaat koken. Kook ondertussen wat water in een pan en bereid de rijst, zoals aangegeven op het pak. Roer af en toe door de pan met curry, zodat alles goed mengt. Na een minuut of 15 is de curry klaar. Strooi nog wat verse koriander erover, schep alles in een diepe kom, doe er wat rijst bij en smullen maar!

Tip: in plaats van kip kun je ook een witte vis gebruiken zoals pelagius filet. Zin in vegetarisch? Doe er dan wat cashewnoten doorheen.