Chocolade eten helpt tegen hoestbuien

Ben jij ook zo aan het hoesten en proesten? Sla dan maar een hele voorraad chocolade in. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat chocolade helpt tegen hoestbuien.

Professor Alyn Morice van de Hull University heeft een onderzoek gedaan onder de naam ROCOCO waaruit blijkt dat cacao een hoestbui tegengaat. 163 mensen die last hadden van hoestbuien, veroorzaakt door verschillende factoren, werd gevraagd twee weken lang een medicijn gebaseerd op cacao in te nemen. Na twee dagen namen hun hoestbuien af. De structuur van chocolade legt een laagje in je keel dat de zenuwuiteinden verzacht, die ervoor zorgen dat je de drang voelt om te hoesten. Vaarwel hoestbuien!

Tijdens een interview met Daily Mail vertelt Morice: ”Bij de apotheek heb je de keuze uit een overdaad aan drankjes en tabletten die tegen het hoesten zouden helpen, maar dat is pure marketing.” Volgens de expert is er maar één soort hoest en zijn prikkel-, kriebelhoest en droge hoest verzonnen door marketingteams.