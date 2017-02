De Amsterdam Cocktail Week: cocktails van A tot Z

Na grote steden zoals Londen, Parijs en Singapore is nu ook Amsterdam aan de beurt om te laten zien wat ze in huis heeft: de Amsterdam Cocktail Week is een feit! Liefhebbers zijn van maandag 6 tot en met zondag 12 maart welkom in maar liefst vijftig verschillende bars. Cheers!

Onze hoofdstad is, zoals we wel verwacht hadden, van veel markten thuis, en ook als het hippe bars en cocktails betreft. Van basic mojito’s tot de meest feestelijke en exotische drankjes, Amsterdam is the place to be. De deelnemende bars worden in maart bekend gemaakt, zodat je je ‘cocktailtocht’ op gemak kunt uitstippelen.

Gedurende de hele week geven de bars uit Amsterdam cocktailworkshops, met recepten die je thuis ook eenvoudig kunt maken, en schenken zij de lekkerste drankjes voor je in. In het teken van de Amsterdam Cocktail Week selecteert elke bar twee speciale cocktails, die afgeprijsd aangeboden zullen worden. Hiervan is eentje met alcohol en de ander zonder. Niet-drinkers zijn dus ook van harte welkom!