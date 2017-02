Doe eens iets anders dan brood voor de lunch: salade met forel, rode bieten en walnoten

Wil je een keer iets anders mee naar werk nemen dan een boterham met pindakaas of ham? Vaak denken we ‘oh, daar heb ik geen tijd voor, dat is veel te veel werk’, en smeren we toch maar weer een boterham. In de reeks ‘Doe eens iets anders dan brood voor de lunch’ geven we elke zondag een tip voor een lekker, makkelijk en gezond recept. Deze keer staan een salade met forel, rode bieten en walnoten op het menu.

Salade met forel, rode bieten en walnoten (voor 1 persoon)

Ingrediënten:

Handje veldsla

Handje rucola sla

Pakje gerookte forel, in stukjes gesneden

2 rode gekookte rode bietjes, in plakjes gesneden

Halve avocado, in stukjes gesneden

Wat zwarte olijven zonder pit

Handje walnoten, in stukjes

Voor de dressing: een scheut olijfolie, wat peper, theelepel mayonaise en kruiden naar smaak.

Bereiding:

Doe de beide sla soorten in een meeneem bakje en leg hier de stukjes forel, rode biet en avocado op. Strooi hier olijven en walnoten over. Meng de olijfolie vervolgens met wat peper en de theelepel mayonaise. Voeg hier wat kruiden aan toe, zoals peper, basilicum, peterselie en/of bieslook. Giet de dressing over de salade, doe de deksel op het bakje en zet de salade op je werk in de ijskast. Eet smakelijk!

Tips: walnoten worden nóg lekkerder en knapperiger als je ze vijf minuten in een voorverwarmde oven doet. En geen zin in forel? Deze salade is ook lekker met gerookte zalm of gerookte kip.