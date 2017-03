Roost aan de Singel: Zuid-Afrikaans pop-up restaurant in Utrecht

Sidney Rubens ken je misschien al van zijn restaurants Brass, Stand Oog in Al en Voer. Binnenkort zal Rubens een nieuw pop-up restaurant openen: het Zuid-Afrikaanse restaurant Roost aan de Singel.

Het pop-up restaurant zal in haar buitenkeuken en op de barbecue met name vlees en vis bereiden en is te vinden aan het begin van de Amsterdamsestraatweg. Roost aan de Singel zou eigenlijk 1 september 2016 haar deuren al geopend hebben, maar wegens omstandigheden is de datum verzet naar april 2017. Het restaurant zal naar verwachting in oktober weer sluiten.