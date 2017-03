Eerste cookie dough bar opent in Rotterdam

Na het succes van de cookie dough bar Cookie DŌ NYC in New York opent er in Rotterdam een zelfde concept. Het zaakje zal in mei haar deuren openen in Westblaak.

De bar is een initiatief van het Rotterdamse Baker&Moore en gaat Baker’s Dough eten. Het rauwe koekjesdeeg kun je combineren met verschillende toppings. “Omdat er simpelweg niets heerlijkers bestaat dan vers gedraaid koekjesdeeg, brengen wij dit fijne gevoel aan moeder’s keukentafel terug”, meldt het Rotterdamse Baker’s Dough op Facebook.