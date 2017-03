Doe eens iets anders dan brood voor de lunch: boekweitpannenkoeken met tonijn en avocado

Wil je een keer iets anders mee naar werk nemen dan een boterham met pindakaas of ham? Vaak denken we ‘oh, daar heb ik geen tijd voor, dat is veel te veel werk’, en smeren we toch maar weer een boterham. In de reeks ‘Doe eens iets anders dan brood voor de lunch’ geven we elke zondag een tip voor een lekker, makkelijk en gezond recept. Deze keer staan boekweitpannenkoeken met tonijn en avocado op het menu.

Boekweitpannenkoeken met tonijn en avocado (voor 2 pannenkoeken)

Ingrediënten:

140 gram boekweitmeel

300 milliliter water

1 ei

Scheut olijfolie

Handje rucola sla

Blikje tonijn in olijfolie

Eetlepel mayonaise

Kruiden naar smaak

Halve avocado, in stukjes gesneden

Bereiding:

Meng het meel met het water en klop het ei erdoorheen. Zorg dat het beslag glad is.

Verwarm vervolgens een koekenpan en doe hier een scheut olijfolie in.

Doe het beslag in de pan en zorg dat de pannenkoek aan beide kanten goed doorbakken is. Het beslag is voor vijf à zes pannenkoeken, dus je kunt het restant van het beslag in de ijskast bewaren of pannenkoeken mee maken voor de volgende dag.

Doe het blikje tonijn in een kom en giet wat olijfolie mee. Roer vervolgens mayonaise en wat kruiden als peper, bieslook en/of peterselie erdoorheen.

Leg de pannenkoek op een bord, leg de rucola sla in het midden, schep hier de helft van het tonijnmengsel overheen en leg hier wat stukjes avocado op. Vouw de pannenkoek dubbel en doe er wat folie omheen.

Herhaal de stappen voor de tweede pannenkoek. Leg beide pannenkoeken in een meeneem bakje en zet het bakje in de ijskast op werk. Eet smakelijk!

Tip: Geen zin in boekweitmeel? Je kunt ook een ander meelsoort gebruiken voor de pannenkoek.