De eerste vegan Junk Food Bar van Nederland opent eind april in Amsterdam haar deuren. Er is nog geen exacte datum van de opening bekend.

Bij de vegan Junk Food Bar kun je alleen maar veganistische snacks bestellen. De eigenaar runt al een hamburger tent, maar mist een plek met veganistische snacks.

Volgens Your Little Blackbook zal Junk Food Bar zich vestigen aan de Overtoom in Amsterdam-West.