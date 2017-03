Tony’s Chocolonely wil een chocoladefabriek à la Willy Wonka

Heb je je ooit weleens afgevraagd hoe zo’n lekkere chocoladereep van Tony’s Chocolonely tot stand komt? Dan is er héél goed nieuws voor je: Tony’s is van plan een chocoladefabriek te openen mét een achtbaan! Dat zou dus betekenen dat ze in de voetsporen treden van de welbekende chocoladetovenaar Willy Wonka. Sounds interesting…

In de fabriek, met als toekomstige naam Tony’s Factory, kunnen liefhebbers zien hoe de chocolade van Tony’s Chocolonely stap voor stap wordt gemaakt. Henk-Jan Beltman, de Chief Chocolate Officer van Tony’s Chocolonely, stelt dat er minstens 25 miljoen repen gemaakt kunnen worden in de fabriek. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor plezier en vertier, door bijvoorbeeld een achtbaan midden in de fabriek. Say what?! Het plan is er, maar of het daadwerkelijk realiteit kan worden, is nog maar de vraag.

Kolencentrale tegen de grond

De plek waar Tony’s Factory mogelijk komt, is de Hemwegcentrale. Dat is de laatste kolencentrale van energiemaatschappij NUON en tegelijkertijd de meest vervuilende van heel Nederland. Voor veel mensen en de Gemeente Amsterdam is deze centrale een doorn in het oog en moet hij zo snel mogelijk worden gesloopt. Zelfs NUON zélf wil er graag vanaf, maar daarvoor wil het bedrijf wel geld krijgen van de Rijksoverheid. Daarmee kunnen ze de kolencentrale vernietigen en de tweehonderd werknemers op een fatsoenlijke manier ontslaan. Vandebron, een leverancier van groene energie, startte een petitie voor de sloop en deed een bod van één miljoen euro om de fabriek te sluiten. Tony’s Chocolonely doet er een schepje bovenop met nóg één miljoen euro. Een groener Nederland dat ook nog een echte chocoladefabriek rijker is? Daar kunnen wij bij helpen door deze petitie te tekenen.