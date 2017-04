Drink je kater weg met deze thee

In de loop der tijd zijn er talloze verschillende middeltjes tegen een kater ontwikkeld. Inmiddels kun je het zo gek nog niet bedenken of het heeft een helende werking voor onze hangovers. Maar heb je ooit van deze thee gehoord?

“Van mezcal krijg je geen kater”; een uitspraak die in Oaxaca, het Mexicaanse dorp waar het sterke drankje ‘de mezcal’ is geboren, vaak wordt geroepen. Voornamelijk uit de monden van werknemers van distilleerderijen en barren. Je hoeft hier dan ook niet bang te zijn voor de altijd gevreesde kater, want de Mexicanen ontdekten een wondermiddel: poléo.

Het anti-kater drankje is gebrouwen uit het zogenoemde ‘dronkemanskruid’, volgens local Nubia Cervantez aan VICE. “Het geneest niet alleen katers, het is ook goed voor je maag en je ademhaling.” In het Mexicaans heeft het kruid de naam poléo en smaakt muntig en verfrissend. Het is zowel ijskoud of als warme thee te bestellen. De kalmerende, therapeutische werking van het kruid is al binnen vijf à tien minuten te voelen in je katerige lichaam volgens Cervantez.

De prijs van een retour Amsterdam-Mexico staat nou niet bepaald evenredig aan de prijs van het theetje. Gelukkig is de thee gewoon online te bestellen op Amazon.com. We zijn benieuwd!