Zorgen BN’ers voor een lucratieve fashion business?

Bekende Nederlanders (BN’ers) die jouw kleding dragen op televisie: is dit een lucratieve business voor kledingmerken? Zien dragen, doet dragen, wordt vaak gezegd. Dit helpt de exposure van je kledingmerk en zorgt ervoor dat je ‘hot’ bent in plaats van ‘not’. Maar werkt dit in de praktijk ook daadwerkelijk zo en hoe strik je BN’ers?

De relatie tussen mediapersoonlijkheden, zoals BN’ers, en hun fans wordt ook wel een ‘parasociale relatie’ genoemd. Door regelmatig video’s te kijken van je favoriete vlogger of je favoriete BN’er op televisie te zien, heb je als fan het gevoel een band met hen te hebben. Zodoende ontstaat er een vriendschapsrelatie en gaan fans een BN’er als een betrouwbare bron van informatie zien. Voor de fashionindustrie kunnen vloggers, bloggers en BN’ers dus een belangrijke rol vervullen. De vraag is echter of dit altijd het geval is? En wat je moet je als modebedrijf doen om een BN’er aan je merk te binden?

Rob Schalker, oprichter van het succesvolle kledingmerk A Fish Named Fred, doet uit de doeken: “Ik noem BN’ers niet ambassadeurs, maar brandassadors. Ze creëren niet alleen exposure, maar zorgen ook voor branding van je merk. Neem Charly Luske, in feite geen hardcore BN’er, maar hij zorgt wel voor veel aanloop. Toen hij ons een paar seizoenen geleden tijdens de Fashion Week had ontdekt, ging hij onze kleding en schoenen dragen. Jan Versteeg zag onze mode-items bij Charly, vond ze cool en vroeg waar hij deze vandaan had. Die belde mij weer op en zo gaat het balletje rollen. Het is een sneeuwbaleffect en het werkt. Het is beter dan adverteren.”

Inmiddels dragen verschillende BN’ers, zoals tv-presentator Eddy Zoë, de autocoureurs Tim en Tom Coronel, kickbokser Remy Bonjasky en lifestyle blogster Carmen Heystek van SO CEE de kleding van A Fish Named Fred. Maar hoe krijg je dit als merk voor elkaar? Rob deelt een aantal tips. “Het moet op spontane basis gaan. Dit betekent dat BN’ers je kleding niet dragen om hier financieel beter van te worden. Ze dragen je kleding puur omdat ze het mooi vinden, anders is het killing voor de spontaniteit. Dan kan het zomaar verkeerd uitpakken, omdat er verwachtingen zijn. Verder is het van belang dat je je klanten bij je events betrekt en je op zo’n moment bijvoorbeeld een BN’er iets laat vertellen over zijn vak. Daarmee geef je ze een podium en zodoende creëer je synergie. Tenslotte moet je aan je relaties blijven bouwen, het is niet even snel resultaat proberen te behalen.”

En dat het heel spontaan kan gaan, blijkt wel uit het laatste nieuws. Rob is momenteel samen met stylist Bastiaan van Schaik een collectie aan het ontwikkelen voor de Nederlandse zakenvrouw. “Ook dit is spontaan ontstaan, anders werkt het niet. Dat is veel te berekenend, er moet wederzijdse waardering zijn voor wat je doet.”