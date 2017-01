Vijf trends op het gebied van lingerie

Onlangs heb je kunnen lezen over de trends op het gebied van mode voor het aankomende jaar. Ook in de lingeriewereld zijn er een hoop nieuwe ontwikkelingen gaande. Deze vijf trends kun je in 2017 verwachten:

Pastel kleuren

We zien dit jaar veel lingerie terug in het wit en in romantische pastelkleuren. Natuurlijk kan ook een hoop kant niet ontbreken.

Strapped bh’s

We zien veel strapped bh’s terug. Dit houdt in dat de zijkanten bestaan uit twee banden. De bh mag gerust gezien worden onder een mouwloze oversized top.

Klassieke lingerie

Niet zo fan van kantjes en andere prulletjes op je lingerie? Goed nieuws, want basic, klassieke lingerie is een grote trend dit jaar. Vooral zwart en nude zijn erg geliefd bij deze trend.

High wasted onderbroeken

Bij high wasted onderboeken moet je niet denken aan te grote oma-onderbroeken, maar aan hogere onderbroeken van kant die zijn borduurt met een mooie opdruk.

Bustiers

Dit jaar mag het allemaal een stukje stouter. Een goede bustiers mag dan ook niet ontbreken in je collectie.