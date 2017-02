In de spotlight: Andrea Davina van the relationshift

Andrea Davina is samen met haar partner Roel Elshout founder van het online programma The Relationshift, een programma met handvatten voor een gelukkige relatie. “Mijn partner Roel en ik vieren elk jaar onze relatie op de dag dat we elkaar hebben ontmoet. We deden dit al heel vroeg in onze relatie en het is inmiddels een ritueel geworden. We plannen dan een uitje, stellen elkaar vragen, vieren onze relatie en checken of we nog op dezelfde golflengte zitten.”

Al heel lang liep Andrea met het idee rond voor een programma voor relaties. “Gaandeweg in mijn huwelijk merkte ik dat ik best wat handvatten kon gebruiken om aan de relatie met mijn man te werken. Niet omdat we in een crisis zaten, maar omdat er best veel is in het leven. Mijn partner en ik hebben twee kinderen en we werken allebei. Waar haal je dan de tijd vandaan om nog iets samen te doen en de relatie boeiend, leuk en spannend te houden? Ik zie ook om mij heen dat mensen dit lastig vinden. We moeten echt weer een weekendje weg, hoor ik vaak, maar wanneer?”

Andrea ervaart dat een relatie niet vanzelf gaat en dat je eraan moet werken. “We gaan ook met onze hond naar puppytraining, lezen boeken om onze vakkennis op peil te houden en we gaan naar de sportschool om ons lichaam gezond te houden. Maar hoe investeren we in onze relatie? Ja, we gaan in therapie als het niet goed gaat of als we al bijna uit elkaar gaan, maar dan is het vaak al te laat. Je moet elkaar blijven ontdekken en aan elkaar vragen blijven stellen. Ook is het belangrijk dat je elkaar waardeert, gezamenlijk plezier hebt en tijd voor elkaar maakt. Het was volgens haar tijd voor een liefdesprogramma. “De afgelopen jaren, toen we op Bali woonden, hebben we het programma uitgewerkt. We hebben het samen met verschillende experts vanuit mindfulness, neuropsychologie, de sport- en de kunstwereld uitgewerkt. Het programma bestaat uit 21 oefeningen, die bestaan uit opdrachten, oefeningen en vragen. Die doe je samen, in je eigen tijd. Zo deel je bijvoorbeeld met elkaar je toekomstdromen, seksuele fantasieën, je schrijft een love story en vertelt wat je aan de ander bewondert.”

Andrea en haar partner zijn dit jaar met het liefdesprogramma The Relationshift gestart. Deze is ook te volgen via een app. “We spreken met elkaar over een nieuwe bank, ons werk, de kinderen en wie het vuilnis buiten zet, maar praten we ook over onze relatie? Ons programma is geen relatietherapie, maar een programma om samen meer plezier te hebben. Zie het als een investering in je relatie. En onze kinderen hebben er ook baat bij als onze relatie goed zit. Zo hebben wij als gezin elke woensdag de ‘no complaint day’, de niet klagen dag. Er mag dan de hele dag niet geklaagd worden en we richten ons alleen op positieve dingen.”

Volgens Andrea is het goed om aan je relatie te werken. Het valt haar op dat veel mensen onderschatten hoe belangrijk het is om een gezonde relatie te hebben. “Als je privé niet lekker in je vel zit en je relatie niet goed gaat, heeft dit op alle gebieden in je leven een impact. Een goede relatie maakt ons gelukkiger en heeft ook invloed op onze gezondheid. We hebben nu in Nederland zelfs een professor ‘duurzame relaties en welzijn’ en zij zegt ook: ‘het hebben van een gezonde relatie staat gelijk aan het stopen met roken.’ Het is dus belangrijk dat we onze relaties wat meer aandacht geven.”