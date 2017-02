De leukste apps voor meer romantiek op Valentijnsdag

Of je Valentijnsdag uitgebreid gaat vieren met je partner of op date gaat met iemand die je pas net kent; handige apps kunnen altijd van pas komen. Zorg dat je tijdens je afspraak in ieder geval een van deze vijf apps op je telefoon hebt staan.

Liefdesgedichten – De mooiste gedichten over de liefde

Schut een prachtig gedicht uit je smartphone voor je geliefde. Gevalletje beter goed gestolen dan slecht bedacht. De gedichten zijn geschreven door grote dichters uit alle uithoeken van de wereld en variëren van ouderwets tot modern. De app is gratis te downloaden in de App Store.

Sky Map

Een romantische date kun je niet beter afsluiten dan door samen te knuffelen onder de sterrenhemel. Met de app Sky Map kun je ontdekken hoe de sterren staan en hoe ze heten door enkel het scherm van je smartphone naar de lucht te kantelen. Ook de sterrenbeelden en planeten staan op de kaart. Deze app is gratis te downloaden in de Play- en App Store.

Valentijnsdag Snap Foto

Maak tijdens je date een leuk kiekje met de Valentijnsdag Snap Foto app. Je vindt hier talloze stickers, filters en frames om je foto mee op te leuken. Deze app zorgt voor een lach op zowel het gezicht van je date als die van jou. Valentijnsdag Snap Foto is gratis te downloaden in de Play Store.

Dirty games Truth or Dare

Willen jullie elkaar beter leren kennen? De app Dirty Games Truth or Dare helpt hier een handje bij. Door middel van pikante vragen en opdrachten worden jij en je date dichter bij elkaar gebracht en leren jullie elkaar een stuk beter kennen. Deze app is gratis te downloaden in de App Store.

Valentine Radio

Download Valentine Radio als je op zoek bent naar romantische achtergrondmuziek. Deze app heeft veertig zenders die romantische muziek draaien. Daar moet wel iets tussen zitten waar jullie beiden graag naar luisteren. Deze app is gratis te downloaden in de Play- en App Store.