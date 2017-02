Hater: daten met mensen die een hekel hebben aan dezelfde dingen

Het aantal datingapps dat de afgelopen tijd op de markt is verschenen, is niet meer op één hand te tellen. Een datingapp als Hater was er echter nog niet. Hiermee kun je je ideale partner vinden op basis van onderwerpen waar jullie allebei een hekel aan hebben.

De applicatie heeft zo’n drieduizend onderwerpen waarvan je kunt aangeven of je hier een hekel aan hebt of niet. Dit werkt door naar boven of beneden te swipen. Op basis van onderwerpen die je haat en je locatie word je aan een andere gebruiker gekoppeld. Misschien wel de man of vrouw van je dromen!