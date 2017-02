Een avondje relatietherapie voor politica en stemmers

De discussie dat er meer vrouwen nodig zijn in de Tweede Kamer is volop aan de gang. Maar is dit wat er werkelijk nodig is? En hoe kunnen we meer verbinding krijgen met de politiek? Deze onderwerpen kwamen dinsdagavond aan bod tijdens een avondje ‘relatietherapie’ met vrouwelijke kiezers en politici. “Het gaat in essentie niet over hoeveel mannen en vrouwen in de politiek zitten, maar dat er een disbalans is in mannelijke en vrouwelijke energie”.

“Ik voel al langere tijd weinig verbinding met Den Haag en heb het gevoel dat het ver van me af staat”, aldus Annemarie van Asselen, founder van Women Development Boutique, die onder meer de avond organiseerde. “Ik stem vaak strategisch op de eerste vrouw op de lijst. Als ik het stemhokje uitloop, denk ik vaak ‘op hoop van zegen’. Dat is toch raar, denk ik dan. Ik ben een bewuste vrouw, hoogopgeleid, heb mijn eigen bedrijf, ben betrokken bij de maatschappij, maar ik voel nauwelijks verbinding met de mensen die deze maatschappij besturen.”

Annemarie merkte dat ze niet de enige was met dit gevoel en dat veel mensen wel degelijk betrokken zijn, maar zich niet betrokken voelen. Ze kwam met het idee om een avond te organiseren, in samenwerking met Het Parool, voor vrouwelijke kiezers en politici. “Een avond relatietherapie, want dat hebben relaties soms nodig.”

Maandagavond vond de avond ‘De vrouwelijke Stem’ plaats in Amsterdam. Een avond om van mens tot mens te praten en niet van politicus tot stemmer. Deze avond was een eerste stap om tot meer verbinding te komen. Wat is Annemarie opgevallen tijdens de avond? “De avond ging over de kleuren van de partijen heen. Het was zo fijn om de mens achter de politica te ontmoeten. Wat mij opvalt, is dat mensen meer vertrouwen krijgen in de politiek als ze zien dat partijen ook kunnen samenwerken. Het gaat vaak over wat er niet goed gaat en dat krijgt alle aandacht. Maar het zou veel vaker mogen gaan over wat er wel goed gaat. Het was mooi om de oprechte drive van de politici te horen, waarom ze in de politiek zitten en wat ze graag willen bijdragen.”

“We komen niet meer weg met de antwoorden die we altijd hadden”

“Politiek gaat momenteel voornamelijk over debat, elkaar afvallen, het strooien van oneliners en de ratio. De mannelijke energie overheerst. Het zou veel meer mogen gaan over samenwerken, naar elkaar luisteren, wederzijds begrip en met elkaar het gesprek aangaan, meer de vrouwelijke energie dus. Het gaat er niet alleen om dat er meer vrouwen in de politiek moeten, maar dat er meer ruimte komt voor vrouwelijke energie, op alle niveaus. In de politiek is een grote dominantie van mannelijke energie, ook bij de vrouwelijke politica, en dat is vaak onbewust. Als ik kijk naar alle complexe uitdagingen waar we momenteel mee te maken hebben, dan komen we niet meer weg met de antwoorden die we altijd hadden. Ik geloof dat veel vrouwen de capaciteiten hebben om een ware verandering aan te zwengelen. Vrouwen mogen ‘hogere’ posities innemen, maar vanuit hun eigen kracht, en niet vanuit reactie en strijd.”

Volgens Annemarie zitten we al langer in een beweging van transformatie, en daarom resoneert het ook wat zij deelt. “Er is steeds meer behoefte aan een balans in vrouwelijke en mannelijke energie. Een grote groep mensen voelt dit, maar heeft niets met feminisme of activisme. Het gaat niet om vechten, maar veel meer om vanuit wijsheid zien waarom er iets nodig is, hiervoor te gaan staan en je positie innemen. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.” Weet Annemarie al op wie ze gaat stemmen? “Nee, nog niet, maar deze avond heeft wel geholpen. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen.”