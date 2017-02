Dit gebeurt er met je lichaam als je de pil vergeet

Je bent vast wel eens vergeten om de pil te slikken. Op de bijsluiter staat dat je dan binnen twaalf uur alsnog het pilletje in kan nemen. Geen stress dus, als we de bijsluiter mogen geloven. Uit verschillende onderzoeken is echter toch iets anders naar voren gekomen.

Huffington Post vertelt dat als je de pil bent vergeten je eierstokken van slag kunnen raken, waardoor je alsnog een eisprong kunt krijgen. Er zijn op dat moment te weinig hormonen in je lichaam aanwezig om dit proces tegen te houden, waardoor je alsnog zwanger kan raken. In de eerste week van je strip is het risico het hoogste. Als je vaak de pil vergeet te slikken, neemt je baarmoederhalsslijm af wat de kans op een zwangerschap vergroot.

Als je een paar dagen achter elkaar de pil bent vergeten raakt je menstruatiecyclus in de war. Je lichaam kan in een hele korte tijd een ander ritme krijgen. Dit blijkt uit een interview met Jill Rabin van Women’s Health Program at North Shore Long Island Jewish Health System of New York in Bustle.