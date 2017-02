Onderzoek: Nederlanders doen het minst aan Netflix cheating

‘Netflix cheating’ is inmiddels een begrip. Als je samen een serie volgt, is het natuurlijk ondenkbaar dat je partner een aflevering kijkt zonder jou. Uit een onderzoek van Netflix is gebleken dat Nederlanders het minste doen aan Netflix cheating.

27 procent van de Nederlands kijkt wel eens stiekem de volgende aflevering van een serie zonder hun geliefde. Het wereldwijde gemiddelde percentage is 46 procent. Goed bezig Nederlanders!

De serie waarbij het meeste wordt gecheat is Black Mirror. Op nummer twee staat Orange is the New Black en op de derde plaats staat Marvel’s Jessica Jones. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat wereldwijd 32 procent zich niet schuldig voelt na het kijken van een aflevering zonder de ander. 45 procent geeft het nooit toe als ze een aflevering in hun eentje hebben gekeken en zes van de tien deelnemers zouden het vaker doe, mits ze er mee weg konden komen.