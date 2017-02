Steek energie in je energieverbruik

Is het elk jaar weer schrikken als je je energierekening krijgt? We kunnen vaak meer besparen dan we denken. Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 1.500 m3 gas en 3.300 kWh elektriciteit per jaar. Dit betekent een energierekening van 1.735 euro per jaar (prijspeil 2016). Dit is slechts een gemiddelde, want het energieverbruik verschilt aanzienlijk per huishouden. Geen gek idee dus om wat tijd én energie te steken in hoe je je verbruik en daarmee je rekening laag kan houden.

We denken vaak dat we na het afsluiten van een energiecontract niet veel kunnen doen aan ons energieverbruik, maar niets is minder waar. We hebben wel degelijk invloed op ons verbruik, waardoor we aan het einde van het jaar meer geld onderaan de streep overhouden. Hierbij een aantal handige tips die snel en gemakkelijk zijn toe te passen.

Energieverbruiksmanagers

Gebruik om te beginnen een energieverbruiksmanager waarmee je inzicht krijgt in je energieverbruik. Dit is een apparaatje voor in huis, maar is ook via de app te gebruiken. Een energieverbruiksmanager geeft veel meer informatie dan de energiemeter in je meterkast. Zo kan je je gebruik van dag tot dag volgen. Ook zie je snel wanneer je veel en weinig energie verbruikt en welke apparaten onzuinig zijn en/of veel sluipverbruik hebben. Met al deze informatie wordt energie besparen makkelijker.

(Huishoudelijke) apparaten

Investeer in apparaten met een zuinig energielabel. Laat je hierover informeren bij aankoop van nieuwe apparatuur voor in je huis. Het is daarbij belangrijk dat je apparatuur ook daadwerkelijk uit staat in plaats van de standby-functie te gebruiken. Zo zit er bijvoorbeeld een groot verschil in hoe zuinig tv’s zijn. Bedenk dus goed hoe groot je tv moet zijn en hoe helder het beeld moet zijn. Toe aan een nieuw fornuis? Koken op gas is energiezuiniger dan elektrisch koken. Wassen op lagere temperaturen met een volle wastrommel bespaart ook flink op je rekening.

Isolatie

Zorg ervoor dat je woning goed geïsoleerd is. Met name als je een wat oudere woning hebt, kun je met wat goedkopere maatregelen al snel veel geld besparen. Denk daarbij aan tochtstrips of radiatorfolie: je koopt het voor een prikkie in de bouwmarkt, maar het zorgt voor een veel lager gasverbruik. Ook kun je kiezen voor plisségordijnen of voor de momenteel zeer populaire duettegordijnen: handige, mooie en tijdloze aankleding voor je ramen. Dankzij een unieke honingraatstructuur hebben duettegordijnen een uitstekende isolerende werking.

Een beetje energie steken in je energieverbruik is zo gek nog niet!