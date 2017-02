In het Muntgebouw in Utrecht opent de eerste virtual reality Escape Room. Vorig jaar oktober is de bouw begonnen en in maart zullen de deuren van de attractie openen.

De Escape room zal Escape Room Time gaan heten. De kamer zal raadsels en uitdagingen in zowel een fysieke ruimte als in virtual reality hebben. Getrainde experts begeleiden je op je reis door deze virtuele wereld. De brillen die gebruikt gaan worden zijn van Oculus Rift.