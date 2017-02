In de spotlight: Laura Hindriks van Laura’s Advies

Laura’s Advies is een interieuradviesbureau dat diensten levert op het gebied van interieur en styling. Laura Hindriks is het gezicht achter dit bureau. ‘’Een perfect interieur hoeft niet perfect gestijld te zijn; er mag geleefd worden.’’

Na Laura’s Vmbo-studie begon ze aan een vierjarige opleiding tot interieuradviseur. Na haar studie wilde ze verder studeren aan de kunstschool Artez voor interieurarchitect. Na de doorstroommodule die ze volgde, bleek de opleiding niet te zijn wat ze ervan had verwacht. ‘’Ik ging op zoek naar een andere vervolgstudie die goed aansloot, tot ik iemand leerde kennen die een eigen bedrijf had. Zelf kom ik niet uit een ondernemersfamilie, dus ik had hier nooit aan gedacht.’’ Laura’s plan om verder te studeren ontwikkelde zich naar een plan om een eigen bedrijf te starten. ‘’Zo gezegd, zo gedaan. Een half jaar later begon ik met Laura’s Advies. Nu twee jaar verder zijn we met een team van drie. Dat had ik nooit verwacht.’’

Perfectie kun je niet toetsen

Inmiddels heeft Laura’s Advies al mooie opdrachten mogen doen. ‘’We werken aan de tofste projecten; van een eengezinswoning tot een penthouse. Ik ben ontzettend trots op mijn team. Het werk wat ze voor mij achter de schermen doen, maakt dat ik alle ballen in de lucht kan houden op dit moment.’’ Laura kan in haar werk echt haar passie kwijt. ‘’Ik vind het heerlijk om met iets creatiefs bezig te zijn, zoals ontwerpen. En dat kan ik als interieurontwerper mooi combineren. Mijn passie ligt meer bij concepten bedenken, het ontwerpen, bezig zijn met vormgeving, kleuren en materialen. Daarmee anderen inspireren is echt het fijnste wat er is binnen dit vak.’’ Maar een perfect interieur bestaat volgens de ontwerpster niet. ‘’Waar toets je een perfect interieur aan? Als een interieur voldoet aan de wensen van de opdrachtgever is het interieur compleet. Dit hoeft dus geen perfect gestijld interieur te zijn; er mag geleefd worden. Wij helpen bij de juiste balans, zodat er een plek ontstaat waar mensen lekker kunnen ontspannen en zich thuis voelen.’’

Hier en nu

Dromen waar Laura’s Advies over tien jaar staat, doet Laura niet. ‘’Ik maak eigenlijk alleen plannen voor één jaar. Het leven is tenslotte kort, dus je moet genieten van het hier en nu. Dit jaar wil ik graag doorgroeien naar een vaste fulltimer om mijn eigen werk en privé wat meer in balans te krijgen. Ook wil ik dit jaar graag met een training beginnen voor startende interieurontwerpers of mensen die een carrière switch willen maken. Ik pak dingen vaak open en transparant aan.’’