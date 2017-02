Boek De Huid helpt alle mythes om zeep

In het onlangs verschenen boek De Huid van de Duitse huidspecialist en dermatoloog Yael Adler worden alle mythes en fabeltjes rondom de huid om zeep geholpen. “Anti-rimpel crèmes werken niet; het is pure marketing. Het hydrateert de eerste laag van onze huid, maar rimpels zitten in de tweede laag van onze huid.” En over zeep gesproken: gebruik liever zo min mogelijk. “Eigenlijk hebben we helemaal geen zeep nodig”, aldus Yeal.

Yeals eerste boek voor een groot publiek is meteen een daverend succes. Het is inmiddels in 21 talen vertaald, waaronder in het Nederlands, en staat vol feiten, inzichten en handige tips over en voor ons grootste orgaan: de huid. Waarom heeft ze dit boek geschreven? “Mijn cliënten stellen me elke dag allemaal dezelfde vragen over hun huid, dus ik dacht: ‘waarom niet een boek schrijven, zodat ik meer mensen met deze informatie kan bereiken’. Het gaat om vragen als: ‘wat moet ik eten voor een gezonde huid’, ‘welke zeep of crème moet ik gebruiken’, ‘hoe kan ik mijn huid het beste beschermen tegen de zon’, ‘wat kan ik doen tegen acné, irritaties of allergieën’ en, voor veel vrouwen niet onbelangrijk: ‘wat kan ik doen tegen rimpels’.”

Er bestaan veel mythes en fabeltjes over de huid, die met name door slimme marketing en reclame als waarheid worden gepresenteerd. Yeal: “Wat wij onze huid elke dag aandoen, grenst aan het toebrengen van opzettelijk lichamelijk letsel.” Wat zijn die mythes en wat kan Yeal ons adviseren?

Mythe over hygiëne : elke dag douchen en je volledig insmeren met zeep.

“Eigenlijk hebben we geen zeep nodig, maar je kan het gebruiken voor de plekken waar je wat meer zweet. Gebruik een zeep zonder parfum, vrij van kleurstoffen en conserveermiddelen en met een PH5 waarde.” En elke dag je haar wassen? “Niet nodig. Je shampoo mag aan dezelfde voorwaarden voldoen als je zeep. Des te meer een shampoo schuimt, des te meer het je haren uitdroogt.”

: “Eigenlijk hebben we geen zeep nodig, maar je kan het gebruiken voor de plekken waar je wat meer zweet. Gebruik een zeep zonder parfum, vrij van kleurstoffen en conserveermiddelen en met een PH5 waarde.” En elke dag je haar wassen? “Niet nodig. Je shampoo mag aan dezelfde voorwaarden voldoen als je zeep. Des te meer een shampoo schuimt, des te meer het je haren uitdroogt.” Mythe over olie: olie is goed voor je huid.

“Olie op je huid smeren is niet goed. Je kan olie over je sla doen, maar niet op je huid aanbrengen. Olie werkt alleen positief voor je huid van binnenuit, dus als je het door je eten doet. Als je je make-up wilt verwijderen of als je iets tegen haarroos wilt doen, kan je overigens wel olie gebruiken. Olie is namelijk goed om schoon te maken of om te verwijderen, maar niet om de huid te hydrateren.

“Olie op je huid smeren is niet goed. Je kan olie over je sla doen, maar niet op je huid aanbrengen. Olie werkt alleen positief voor je huid van binnenuit, dus als je het door je eten doet. Als je je make-up wilt verwijderen of als je iets tegen haarroos wilt doen, kan je overigens wel olie gebruiken. Olie is namelijk goed om schoon te maken of om te verwijderen, maar niet om de huid te hydrateren. Mythe over melk: melk is goed voor elk.

“Het spreekwoord gaat in werkelijkheid niet op. Melk bevat onder andere aminozuren en die stimuleren onze vetklieren. Hierdoor produceert je huid meer olie en wordt de huid dus vet(ter). Dit zorgt weer voor en stimuleert puistjes en eczeem. Melk is dus een voedingsbron voor acne. Stop een tijdje met melk drinken en je zult het effect zien.”

“Het spreekwoord gaat in werkelijkheid niet op. Melk bevat onder andere aminozuren en die stimuleren onze vetklieren. Hierdoor produceert je huid meer olie en wordt de huid dus vet(ter). Dit zorgt weer voor en stimuleert puistjes en eczeem. Melk is dus een voedingsbron voor acne. Stop een tijdje met melk drinken en je zult het effect zien.” Mythe over anti-rimpel crème: een (dure) anti-rimpel crème voorkomt rimpels.

“Anti-rimpel crème helpt niet tegen rimpels; het is pure marketing. De crèmes bestaan voor het grootste deel uit water en hydrateren alleen de eerste laag van de huid. Rimpels zitten echter in de tweede laag van de huid.” Wat moeten we dan doen om rimpels te voorkomen? “Preventie is het sleutelwoord. Bescherm je huid tegen de zon, gebruik geen zonnebank, stop met roken, zorg dat je voldoende beweegt en eet kleurrijk fruit en groente. Mijn favoriete tips: drink elke dag een glas vers wortelsap met een scheutje lijnzaadolie en eet zoveel mogelijk tomatensaus, tomatensoep of iets anders waar veel tomaten in zitten, het liefst dagelijks. Tomaten bevatten lycopine, wat erg goed is voor de huid.”

En wat als we toch een crème willen gebruiken? “Hoe minder er in een crème zit, des te beter die is voor je huid. Pure shea butter is geweldig en een DMS (Derma Membrane Structure) crème kan ik ook aanraden. Ik krijg dagelijks e-mails van mensen die mijn tips zijn gaan opvolgen en wiens huid een metamorfose heeft ondergaan. En dus niet meer bij mij hoeven te komen!”

Wil je ook een perzikhuid? Doe mee aan onze winactie. Wij verloten via onze Facebookpagina twee boeken van Yeal: De Huid.