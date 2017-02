De leukste plekken in Nederland om te kaasfonduen

Nu het nét nog winter is, moeten we daar nog even goed gebruik van maken. En hoe doe je dat nou beter dan met een kaasfondue? Precies!

Bistrot des Alpes – Amsterdam

Het Franse restaurant Bistrot des Alpes serveert authentiek Frans eten. De bistro is ingericht als een chalet uit de Franse Alpen en serveert verschillende soorten kaasfondues van een hoge kwaliteit. Locatie: Utrechtsedwarsstraat 141.

Haagse Bluf – Rotterdam

Bij Eetcafe Haagse Bluf is er een speciale menukaart waar verschillende kaasfondues op staan. Zo kun je naast de standaard variant ook een kaasfondue krijgen met geitenkaas, honing en walnoten, rode wijn en grove mosterd. Locatie: Haagseveer 90.

Cooks – Eindhoven

Kaasfondue kun je vaak alleen maar per twee personen bestellen. Niet handig als de persoon tegenover je niet van kaasfondue houdt. Bij Cooks in Eindhoven kun je wél kaasfondue per persoon bestellen. Locatie: Kerkstraat 30.