Doe eens iets anders dan brood voor de lunch: broccoli-spinaziesoep met zalm

Wil je een keer iets anders mee naar werk nemen dan een boterham met pindakaas of ham? Vaak denken we ‘oh, daar heb ik geen tijd voor, dat is veel te veel werk’, en smeren we toch maar weer een boterham. In de reeks ‘Doe eens iets anders dan brood voor de lunch’ geven we elke zondag een tip voor een lekker, makkelijk en gezond recept. Deze keer staat broccoli-spinaziesoep met zalm op het menu.

Broccoli-spinaziesoep met zalm

Ingrediënten:

1 bosui, in stukjes gesneden

1 teentje knoflook, fijngehakt

1 kleine stronk broccoli, in stukjes gesneden

2 handen gewassen bladspinazie

Wat water en eventueel een derde van een groentebouillonblokje

Wat olijfolie

Kruiden, zoals peper, dille en wat chili

1 stukje zalm (vers of uit de vriezer)

Bereiding:

Doe de olijfolie in een koekenpan en fruit de bosui en het teentje knoflook.

Voeg de stukjes broccoli toe en voeg hier zoveel water aan toe dat de broccoli stukjes net onder water staan. Indien gewenst kan je een derde van een groentebouillonblokje toevoegen.

Voeg de spinazie toe en zet het vuur laag. Doe een grote deksel op de pan en laat het geheel zeven minuten sudderen.

Voeg wat peper en eventueel chili toe en roer af en toe het geheel door.

Haal de pan van het vuur, giet de inhoud in een pan en mix het geheel met een staafmixer tot een glad geheel (je kan uiteraard ook een blender gebruiken).

Bak de zalm in een koekenpan met wat olijfolie, peper en dille.

Doe de soep in een bakje, snijd de zalm in stukjes en leg deze in de soep. Eet smakelijk!

Tip: Deze soep is ook lekker met tonijn. Geen zin in vis? Doe er dan een gekookt ei, gerookte kip, wat geroosterde sesamzaadjes of pijnboompitten doorheen.