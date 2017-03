Redenen waarom je niet met make-up op moet sporten

Sommige vrouwen halen hun make-up voor het sporten eraf, maar er zijn ook genoeg vrouwen die hun make-up erop laten. Uit een interview met Metro UK is gebleken dat je het er beter af kunt halen. Make-up dragen tijdens het sporten verstopt namelijk je poriën en kan ontstekingen in je huid veroorzaken.

Dermatoloog Andy Millward vertelt tegen de Britse Metro: ‘’In tegenstelling tot huidverzorgingsproducten is make-up ervoor gemaakt om op de oppervlakte van je huid te blijven. Als de huid warmer wordt, neemt het meer producten op, waardoor ook de make-up makkelijker wordt geabsorbeerd. Dit kan zorgen voor verstoppingen en blokkades in de poriën. Iedere keer dat je sport met make-up op, sla je afvalstoffen op in je huid.” Dit kan leiden tot ontstekingen, mee-eters, acne en een droge huid.