In de spotlight: Lotte Leufkens van Cloud Cuddle

Nederland telt 120.000 gehandicapte kinderen, waar de meeste van ons geen weet van hebben. Zo ook studente en inmiddels ondernemer Lotte Leufkens (25) van Cloud Cuddle, die drie jaar geleden tijdens haar studie in Delft een presentatie bijwoonde van een vader met een gehandicapte zoon. “Je hebt niet door dat er zoveel kinderen gehandicapt zijn; hen zie je nauwelijks. Toen deze vader een oplossing zocht voor een mobiel bed voor zijn zoon, wist ik meteen: daar wil ik iets voor bedenken.”

Lotte was niet de enige die aanwezig was bij die presentatie. “Mijn medestudente en tevens co-founder van Cloud Cuddle Francesca Lucas (23) volgde hetzelfde vak en zat in mijn werkgroep. Dat wij elkaar gevonden hebben, dat voelt als een speld in een hooiberg. Het doel van dit vak is dat je met je werkgroep een oplossing bedenkt voor een (technisch) probleem van een ander. In dit geval was het deze vader, wiens zoon gehandicapt is en niet in een normaal bed kan liggen. Zijn eigen bed is niet vervoerbaar, waardoor het onmogelijk is voor het gezin om buitenshuis te slapen, ook niet een weekendje bij opa en oma. Zelfs de meeste ziekenhuizen hebben geen adequaat bed voor zijn zoon, waardoor hij een keer tijdens een acute opname vastgebonden in zijn buggy moest slapen.”

Voor Lotte was het heel heftig om dit te horen. “Ik had nog nooit zoiets gehoord. Ik wilde meteen een oplossing verzinnen. Francesca en ik hebben toen de Cloud Cuddle bedacht, een opblaasbare bed tent, die je als een soort hoeslaken om een bed heen doet. Het is helemaal zacht van binnen, waardoor kinderen veilig kunnen slapen en zich nergens pijn aan kunnen doen. Na drie maanden was ons werkgroepje afgelopen en stond het concept op papier. We wisten hoe het bed eruit moest zien en welke materialen we nodig hadden. Toen die vader het zag, zei hij meteen: ‘ga alsjeblieft door, ik vind het geweldig’.”

Ze wilden graag door, maar er was wel geld nodig om de Cloud Cuddle te ontwikkelen. “We stelden onszelf de vraag: waar kunnen we geld vandaan halen? De Technische Universiteit Delft heeft een specifiek programma waarin ze startups van studenten financieel steunen. Daarvan kregen we onze eerste financiële bijdrage en toen ging het heel snel. We wonnen twee awards en via Yes Delft hebben we een klaarstoomursus gevolgd in ondernemerschap. Daar hadden we beide geen enkele ervaring in.”

“Mijn drijfveer voor Cloud Cuddle is het feit dat we een verschil maken”

Sinds een jaar is Cloud Cuddle een Bv. “Vorige week hebben we ons eenjarig bestaan gevierd en zijn we cocktails gaan drinken. Als je ziet wat voor impact je kan hebben op de levens van deze mensen, gezinnen met gehandicapte kinderen, dan wil je doorgaan. Er is nu geen enkele oplossing voor deze kinderen en wij kunnen die bieden. Het feit dat wij een verschil maken, is voor mij de drijfveer om een jaar geleden een onderneming te starten. We zijn ons nu klaar aan het maken voor de lancering van ons product op 1 juni. We hebben de afgelopen maanden veel getest bij gezinnen thuis en hebben kinderen het bed laten uitproberen. We hebben veel positieve reacties gekregen van ouders, zoals deze: ‘De proefnachtjes zijn heel goed verlopen. Onze dochter heeft de hele nacht doorgeslapen, terwijl ze normaal maar vier uur slaapt.’”

Niet alle gezinnen kunnen de Cloud Cuddle betalen en daar wil Lotte graag verandering in brengen. “We zijn druk in de weer om het bed via de zorgverzekering of de gemeente vergoed te krijgen. Eén gemeente heeft inmiddels al een bed vergoed voor een gezin. Onze volgende doelgroep is ouderen. We hopen voor hen een Cloud Cuddle 2.0 te ontwikkelen, want ook voor deze doelgroep is het belangrijk dat ouderen veilig kunnen slapen. We zijn al benaderd, dus de vraag is er. Ik moet nog een half jaar werktuigbouwkunde studeren, maar dit heeft nu prioriteit. Als je mensen zo blij kan maken, dan doe je je werk met heel veel liefde en voelt het niet als werken.”