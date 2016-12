Van Barneveld langs Lewis naar kwartfinales

Raymond van Barneveld is er in geslaagd de kwartfinales van het WK te bereiken. De 49-jarige Nederlander versloeg in een ware thriller Adrian Lewis met 4-3 (0-3 3-2 3-1 2-3 1-3 3-0 3-1).

Even leek het de verkeerde kant op te gaan voor de Nederlandse darter. Lewis pakte een 3-2 voorsprong in sets en van Barneveld had vooral moeite om op de beslissende momenten de dubbels te gooien en dan vooral zijn favoriete dubbel zestien. Daarna schakelde ‘Barney’ een tandje bij en won de zesde set overtuigend. In de beslissende zevende set begon Van Barneveld en gaf hij ‘Jackpot’ geen kans meer om langszij te komen. In vier legs besliste hij de wedstrijd.