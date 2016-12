Kramer blijft zichzelf verbazen

Op latere leeftijd slaagt Sven Kramer er nog steeds in om zichzelf op de schaatsbaan te verrassen. De drievoudige olympische kampioen zegevierde donderdag in Thialf op de 1500 meter in een tijd (1.45,82), die hij al vele jaren niet meer in de Friese tempel had gereden. ,,Ja, daar ben ik ook wel enigszins verbaasd over”, grinnikte hij. ,,Ik ben dertig jaar, het is heel leuk om nu nog een andere dimensie toe te voegen aan het laatste deel van je loopbaan.”

Kramer had vorige winter al min of meer afscheid genomen van de schaatsmijl als olympisch speerpunt. Met overwinningen bij de KNSB Cup, de eerste wereldbeker in China en nu weer bij de NK afstanden behoort hij dit seizoen echter plotseling weer tot de kanshebbers. ,,Maar de 5 en 10 kilometer blijven mijn olympische hoofddoelen”, verzekerde Kramer.