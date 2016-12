Van der Poel met de schrik vrij

Veldrijder Mathieu van der Poel is donderdag met de schrik vrijgekomen. Hij heeft geen ernstige blessure overgehouden aan een nare valpartij tijdens de Azencross in Loenhout.

,,Ik ben okay”, twitterde de Nederlands kampioen na een bezoek aan een ziekenhuis in Malle. ,,Het was een nare val, maar het was mijn eigen fout. Ik heb vooral geluk gehad. Bedankt voor alle steun en berichtjes.”

Van der Poel kwam hard ten val tijdens de finale van de Azencross in Loenhout. Hij viel op zijn rechterschouder en nek en bleef roerloos liggen. Vervolgens werd hij met een brancard van het parcours gedragen en in een ziekenauto naar een ziekenhuis in Malle gebracht. Daar bleek de schade mee te vallen.