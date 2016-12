Van Gerwen overtuigend naar kwartfinale

Met duidelijke cijfers heeft Michael van Gerwen zich donderdagavond bij de beste acht darters van het WK geschaard. De als eerste geplaatste Nederlander gunde zijn Engelse tegenstander Darren Webster in de achtste finale slechts één set: 4-1.

Daryl Gurney uit Nieuw-Zeeland is vrijdag de volgende tegenstander van ‘Mighty Mike’ op de mondiale eindronde in het druk bezochte Alexandra Palace van Londen. Van Gerwen is niet de enige Nederlander in de kwartfinales van het WK. Raymond van Barneveld ontmoet vrijdag zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor voor de zoveelste aflevering van de bekendste dartsklassieker.

Van Gerwen was gewaarschuwd voor Webster. ‘Demolition Man’ sloopte in de tweede ronde niet alleen Simon Whitlock (4-0). Hij nam vorige maand in een rechtstreeks gevecht met Van Gerwen in de halve finales van de Players Championship Finals ook een voorsprong van maar liefst 6-0. ‘Mighty Mike’ herstelde zich echter op tijd en won alsnog met 11-8.

Webster bood goed partij aan Van Gerwen maar miste enkele cruciale dubbels. Bij een achterstand van 3-0 kon hij nog even iets terug doen, voordat Van Gerwen het duel uitgooide. Van Gerwen gooide een gemiddelde van ruim 104 punten per beurt. Hij was niet verrast dat Webster een uitstekende wedstrijd speelde. ,,Iedereen geeft inmiddels tweehonderd procent tegen mij”, zei hij. ,,Dat maakt me niet uit. Het enige wat telt voor mij is wereldkampioen worden. En ik ben nu weer een stap dichter bij gekomen.”